Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
23.09.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. September 2025
Nadelbäume schützen sich mit Harz. Dieses enthält Diterpene als Abwehrstoffe gegen Schädlinge. Eine neue Studie zeigt, dass einige dieser Diterpene bereits vor der Evolution der Nadelbäume existierten, während sich andere erst später entwickelten.
Forscher haben vor der Küste Papua-Neuguineas ein einzigartiges System am Meeresboden gefunden. Sie stießen auf das „Karambusel“-Feld, an dem heiße Quellen und Methan-Austritte nebeneinander vorkommen.