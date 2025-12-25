Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Dezember 2025

Namenstag Anastasia, Eugenia

Historische Daten

2005 - Papst Benedikt XVI. hebt in seiner ersten Enzyklika "Deus Caritas est" (Gott ist Liebe) die christliche Liebe als entscheidende Kraft im Ringen um eine gerechtere und menschenwürdigere Welt hervor.

2000 - Bei einem Feuer in einem Kaufhaus- und Vergnügungskomplex in Luoyang in Zentralchina kommen mindestens 309 Menschen ums Leben.

1989 - Der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena werden von einem militärischen Schnellgericht in Targoviste nordwestlich von Bukarest zum Tode verurteilt und hingerichtet.

1705 - In Sendling bei München werden mehr als tausend Bauern niedergemetzelt, die sich gegen die österreichische Besatzungsmacht erhoben hatten ("Sendlinger Mordweihnacht").

800 - Karl der Große, dessen Reich sich von der Elbe bis zum Ebro (heute in Spanien) erstreckt, wird von Papst Leo III. in Rom zum römischen Kaiser und zum König der Franken und Langobarden gekrönt.

Geburtstage

1975 - Jens Friebe (50), deutscher Popsänger und Journalist ("Vorher Nachher Bilder", "Nackte Angst Zieh Dich An Wir Gehen Aus")

1955 - Ingrid Schmidt (70), deutsche Richterin, Präsidentin des Bundesarbeitsgerichtes 2005-2021, als erste Frau in diesem Amt

1925 - Jürgen Roland, deutscher Regisseur (Krimiserien "Stahlnetz", "Großstadtrevier"), gest. 2007

1925 - Richard Gruner, deutscher Verleger, Mitbegründer des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr, gest. 2010

Todestage

1995 - Dean Martin, amerikanischer Schauspieler ("Auf dem Highway ist die Hölle los", "Rio Bravo") und Sänger ("Everybody Loves Somebody", "That's Amore"), geb. 1917