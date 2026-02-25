Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Februar 2026
Auch wenn noch Winter ist, produzieren die ersten Frühblüher bereits kräftig Pollen. Mit dem Klimawandel ändert sich auch die Pollensaison. Wir erklären, was das für Allergiker bedeutet und warum Regen und nasses Wetter Allergien verschlimmern können.
Sie wollen im Strandurlaub Meeresbewohner beobachten? Vielleicht sogar von der US-Küste aus einen Blick auf den berühmten Weißen Hai „Contender“ erhaschen? Eine Webseite hilft beim Auffinden.
Das alljährliche Ergrünen der Pflanzenwelt bewegt sich wie eine Welle um den Globus. Doch diese „grüne Welle“ hat sich in den letzten 40 Jahren zunehmend verschoben.
Schon vor 40.000 Jahren kerbten Steinzeitmenschen geheimnisvolle Muster aus Kreuzen, Linien oder Punkten in Figuren und Werkzeuge. Jetzt legen Analysen nahe, dass dies mehr war als bloße Dekoration.
Bestimmte Viren in unserer Darmflora könnten die Entstehung von Darmkrebs begünstigen. Diese neu entdeckten Bakteriophagen kommen bei Darmkrebspatienten signifikant häufiger vor als bei gesunden Menschen, wie Forscher entdeckt haben.
Von Barry White bis Johnny Cash: Tiefe Männerstimmen gelten als sexy. Der Ein Grund: Frauen vermuten dahinter attraktivere Menschen, Männer hingegen dominantere Typen.