Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Januar 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Januar 2026
Macht die Penisgröße einen Mann für Frauen attraktiver? Forschern sind dieser Frage nachgegangen und kommen zu dem überraschenden Ergebnis: Ja, es kommt auf die Größe an. Doch andere Experten widersprechen: Sie warnen vor einem wiederaufflammenden „Peniskult“.
Vor allem, wenn die Kinder noch klein sind, sind Eltern häufig Dingen und Gerüchen ausgesetzt, vor denen sich andere ekeln. Und sie selbst auch. Doch eine Studie zeigt: Der Ekel verschwindet mit der Zeit. Allerdings erst, wenn die Kinder feste Nahrung bekommen.
Forscher haben die Ernährung eines bedeutenden Nomadenvolkes der osteuropäischen Geschichte entschlüsselt. Durch Analyse von Zahnstein liefern sie den ersten direkten Nachweis, dass zum Speiseplan der Skythen die Milch von verschiedenen Wiederkäuern und von Pferden gehörte.