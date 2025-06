Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Juni 2025

Namenstag

Eleonore, Prosper, Wilhelm

Historische Daten

2020 - Unter Trainer Jürgen Klopp wird FC Liverpool erstmals nach 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister. Der Verein profitiert von einer Niederlage des Titelverteidigers Manchester City.

1975 - Nach fast 500-jähriger portugiesischer Kolonialherrschaft wird das südostafrikanische Mosambik unabhängig.

1950 - Mit dem Überfall der nordkoreanischen Truppen auf den Südteil des Landes beginnt der Korea-Krieg.

1945 - Vertreter von 50 der 51 Gründungsmitglieder nehmen in San Francisco die Charta der Vereinten Nationen einstimmig an, die am 24. Oktober 1945 in Kraft tritt.

1530 - Auf dem Reichstag in Augsburg stellt Philipp Melanchthon die "Confessio Augustana" vor, das Glaubensbekenntnis der lutherischen Protestanten.

Geburtstage

1975 - Wladimir Kramnik (50), russischer Schachspieler, Weltmeister 2000-2007

1970 - Edward Berger (55), Österreichisch-schweizerischer Filmregisseur, ("Konklave", Oscar 2023 für den Besten Internationalen Film für "Im Westen nichts Neues")

1959 - Rolf Mützenich (66), deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion 2019-2025

1945 - Carly Simon (80), amerikanische Popsängerin und Songschreiberin ("You're So Vain")

Todestage

2015 - Hans-Jochen Tschiche, deutscher Theologe und Politiker, früherer DDR-Bürgerrechtler, Mitbegründer des "Neuen Forums" 1989, geb. 1929