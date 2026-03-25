Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
24.03.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Die globalen Süßwasservorräte schwinden immer mehr. Die Welt wird trockener, wie neue Analysen zeigen. Der Anteil der für ihre Verhältnisse zu trockenen Regionen hat sich seit 2009 verdreifacht.
Seit Ende der 1980er Jahre liegt die „Komsomolez“ auf dem Meeresgrund. Nun zeigen neue Messungen an dem gesunkenen sowjetischen Atom-U-Boot alarmierende Werte. Trotzdem geben Forscher für die großen Fischbestände vorerst Entwarnung.