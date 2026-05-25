Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Mai 2026

Namenstag Beda, Gregor, Maria Magdalena

Historische Daten

2021 - Hansi Flick soll neuer Bundestrainer der Fußball-Nationalmannschaft werden, bestätigt der Deutsche Fußball-Bund. Er wird nach der Europameisterschaft im Sommer seinen einstigen Chef und Weltmeister-Coach Joachim Löw beerben.

2011 - Im US-Fernsehen läuft nach 25 Jahren die letzte Folge der erfolgreichsten Talkshow der Welt, der Oprah Winfrey Show.

2001 - Der Mount Everest wird erstmals von einem blinden Menschen bezwungen. Der Amerikaner Erik Weihemayer erreicht den höchsten Gipfel der Welt mit 17 Teamkollegen.

1961 - Angesichts sowjetischer Erfolge in der Raumfahrt verkündet US-Präsident John F. Kennedy vor dem Kongress das Ziel eines bemannten Flugs zum Mond.

1946 - Jordanien wird als Königreich unabhängig, nachdem Großbritannien das Mandat des Völkerbundes aufgegeben hatte. 1949 wird der Staat in "Haschemitisches Königreich Jordanien" umbenannt.

Geburtstage

1976 - Cillian Murphy (50), irischer Schauspieler (Serie "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham"), Oscar als Bester Hauptdarsteller für "Oppenheimer" 2024

1951 - François Bayrou (75), französischer Politiker, Premierminister 2024-2025

1936 - Willfried Penner (90), deutscher Politiker (SPD), Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages 2000-2005

1926 - Max von der Grün, deutscher Schriftsteller ("Irrlicht und Feuer", "Vorstadtkrokodile"), gest. 2005

Todestage

2020 - Renate Krößner, deutsche Schauspielerin ("Solo Sunny", "Alles auf Zucker!", TV-Serie "Stubbe - Von Fall zu Fall"), geb. 1945