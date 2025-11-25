Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. November 2025

Namenstag Katharina, Margareta

Historische Daten

2005 - Im Irak wird erstmals seit dem Sturz Saddam Husseins eine Deutsche entführt. Nach 23 Tagen Geiselhaft kommt die Archäologin Susanne Osthoff wieder frei.

2000 - Im niedersächsischen Uelzen wird der neue Bahnhof eröffnet, der nach den Plänen des im Februar 2000 gestorbenen Künstlers Friedensreich Hundertwasser umgebaut wurde.

1975 - Die südamerikanischen Militärdiktaturen Argentinien, Uruguay, Brasilien, Chile, Paraguay und Bolivien vereinbaren unter dem Namen "Operation Condor" eine enge Zusammenarbeit ihrer Geheimdienste bei der Verfolgung politischer Gegner. Im Zuge der Aktion sterben oder verschwinden in den 70er und 80er Jahren Tausende Oppositionelle.

1945 - Bei der ersten Nationalratswahl nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich erringt die Volkspartei ÖVP die absolute Mehrheit. Erster Bundeskanzler wird Leopold Figl.

1875 - Ägypten verkauft aus Geldnot seine Aktien am Suezkanal für vier Millionen Pfund an Großbritannien, das dadurch die Kontrolle über den internationalen Wasserweg erhält.

Geburtstage

1960 - Amy Grant (65), amerikanische Musikerin und Sängerin (Album "Heart in Motion", Hit "Baby Baby")

1950 - Eckhard Cordes (75), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender Metro 2007-2011

1940 - Percy Sledge, amerikanischer Soulsänger ("When A Man Loves A Woman"), gest. 2015

1940 - Reinhard Furrer, deutscher Astronaut und Physiker, flog 1985 mit dem Space-Shuttle Challenger als einer der ersten Deutschen ins All, gest. 1995

Todestage

2020 - Diego Maradona, argentinischer Fußballer, Weltmeister und "Weltsportler des Jahres" 1986, 91 Länderspiele (34 Tore), geb. 1960