In Prostatakrebs-Tumoren findet sich überproportional viel Mikroplastik, wie eine neue Studie zeigt. In dieser wiesen Forschende bei neun von zehn Patienten mit Prostatakrebs Mikroplastik im Tumorgewebe nach.
Eine japanische Ameisenart ist weltweit einzigartig, denn sie kennt weder Männchen noch Arbeiterinnen. Stattdessen besteht die Spezies Temnothorax kinomurai nur aus Königinnen, wie Biologen entdeckt haben.
Sechs Planeten in einer Reihe am Abendhimmel: Die seltene Planeten-Parade sorgt aktuell für ein faszinierendes Schauspiel. Die Bedingungen für Beobachtungen sind günstig und das Wetter dürfte mitspielen.
Auch wenn noch Winter ist, produzieren die ersten Frühblüher bereits kräftig Pollen. Mit dem Klimawandel ändert sich auch die Pollensaison. Wir erklären, was das für Allergiker bedeutet und warum Regen und nasses Wetter Allergien verschlimmern können.
Sie wollen im Strandurlaub Meeresbewohner beobachten? Vielleicht sogar von der US-Küste aus einen Blick auf den berühmten Weißen Hai „Contender“ erhaschen? Eine Webseite hilft beim Auffinden.