Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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In der Jungsteinzeit wurde der Mensch vom Jäger zum Bauern und Viehzüchter. Das Familienleben war dem heutigen gar nicht so unähnlich. Schon damals gab es Paare, die fremde Kinder adoptierten oder in Pflege nahmen. Patchworkfamilien halfen zu überleben.
Die Zahl psychisch kranker Menschen hat sich laut einer Studie in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. Frauen und Jugendliche sind besonders betroffen, zwei Erkrankungen stechen besonders hervor. Ein Überblick über die seelischen Leiden der Weltbevölkerung.
Beim Gedanken an psychiatrische Kliniken dürfte den meisten unheimlich zumute werden. Zu Recht? Fakt ist: Viele Vorstellungen sind falsch. Wie die stationäre Behandlung heute aussieht und wer dort Hilfe findet.