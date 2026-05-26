Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Mai 2026

Namenstag Alwin, Philipp

Historische Daten

2025 - Am Rande der Fußball-Meisterfeier in Liverpool fährt ein 53-jähriger Brite seinen Wagen in die Menschenmenge. 79 Menschen werden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Umstände des Vorfalls bleiben zunächst unklar. Die Ermittler gehen aber nicht von einem Terroranschlag aus.

2011 - Der als Kriegsverbrecher gesuchte frühere bosnisch-serbische General Ratko Mladic wird nach mehr als 15 Jahren Flucht auf einem Bauernhof in Serbien festgenommen. Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica bestätigte das UN-Kriegsverbrechertribunal 2021 seine lebenslange Haftstrafe. Mladic' Schuld an den Gräueltaten im Bosnienkrieg sei zweifelsfrei erwiesen. Die Richter folgten damit dem Urteil der ersten Instanz von 2017.

2006 - Der neue Berliner Hauptbahnhof direkt am Regierungsviertel wird eröffnet. Der mit einer Milliarde Euro aufwändigste Bahnhofsneubau der Nachkriegszeit geht zwei Tage später in Betrieb.

1991 - Eine Boeing 767-300 der österreichischen Fluggesellschaft Lauda Air stürzt kurz nach dem Start in Thailand ab. Alle 223 Insassen kommen ums Leben.

1896 - In New York wird erstmals der Dow-Jones-Index berechnet. Charles Henry Dow, der Gründer des "Wall Street Journal", schuf ihn, um die Kurstendenz an der Wall Street besser messbar zu machen. Zunächst stehen nur zwölf Unternehmen auf dem Kurszettel, heute sind es 30 der wichtigsten US-Großkonzerne.

Geburtstage

1966 - Helena Bonham Carter (60), britische Schauspielerin ("Zimmer mit Aussicht", "Alice im Wunderland")

1951 - Ilona Christen, deutsche TV-Moderatorin ("ZDF-Fernsehgarten" 1986-1992), gest. 2009

1946 - Ruprecht Polenz (80), deutscher Politiker und Jurist, Generalsekretär der CDU 2000

1926 - Miles Davis, amerikanischer Jazztrompeter, Komponist, Bandleader und Maler (Album "Kind of Blue"), gest. 1991

Todestage

1976 - Martin Heidegger, deutscher Philosoph ("Sein und Zeit","Beiträge zur Philosophie"), geb. 1889