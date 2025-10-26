Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Oktober 2025

Namenstag Amandus, Sigebald, Witta

Historische Daten

2024 - Die Parlamentswahl in Georgien wird von Fälschungsvorwürfen überschattet. Die Regierungspartei Georgischer Traum wird mit einer Mehrheit von knapp 54 Prozent zur Siegerin erklärt. Die proeuropäische Opposition und die prowestliche Präsidentin Salome Surabischwili erkennen das Ergebnis nicht an.

2020 - Die republikanische Mehrheit des US-Senats bestätigt die Juristin Amy Coney Barrett als Richterin am Obersten Gericht. Damit steigt die Zahl der Konservativen im Supreme Court auf sechs der neun Sitze. Präsident Donald Trump hatte die damals 48-Jährige als Nachfolgerin der im September gestorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg vorgeschlagen.

2005 - Erstmals in ihrer Geschichte hält die Bundeswehr vor dem Reichstag in Berlin einen Großen Zapfenstreich ab. Anlass ist eine Feier zum 50-jährigen Bestehen der Streitkräfte.

2000 - Der Euro fällt mit einem Referenzkurs von 0,8252 US-Dollar auf sein Allzeittief. Die Währung wurde bereits zum 1. Januar 1999 als Buchgeld und Anfang 2002 als Bargeld eingeführt.

1955 - Der Nationalrat (Parlament) in Wien verabschiedet das Bundesverfassungsgesetz über die "immerwährende Neutralität" Österreichs.

Geburtstage

1947 - Christian Ude (78), deutscher Politiker (SPD), Münchner Oberbürgermeister 1993-2014

1947 - Hillary Clinton (78), amerikanische Politikerin, Präsidentschaftskandidatin der Demokraten 2016, Außenministerin 2009-2013, Ehefrau von Bill Clinton (US-Präsident 1993-2001).

1945 - Jaclyn Smith (80), amerikanische Schauspielerin (TV-Serie "Drei Engel für Charlie")

1940 - Tilo Prückner, deutscher Schauspieler ("Adelheid und ihre Mörder", "Klemperer - Ein Leben in Deutschland"), gest. 2020

Todestage

2020 - Peter Schmidhuber, deutscher Politiker (CSU), EU-Kommissar 1987-1994, geb. 1931