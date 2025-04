Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. April 2025

Namenstag

Floribert, Salman, Zita

Historische Daten

2005 - In Toulouse startet das größte Passagierflugzeug der Welt, der A380, zu seinem Jungfernflug. Die Maschine mit knapp 80 Metern Spannweite hat in der Standardversion 555 und in der Charterklasse 853 Plätze.

1975 - Als bisher einzige Frau schafft es die italienische Rennfahrerin Lella Lombardi in die Punkteränge der Formel 1. Beim abgebrochenen Großen Preis von Spanien in Barcelona erreicht sie als Sechste einen halben Zähler. Zuvor waren bei einem Unfall auf dem Stadtkurs von Montjuic vier Menschen ums Leben gekommen.

1945 - Der Sozialdemokrat Karl Renner bildet in Wien eine provisorische österreichische Regierung. Damit wird nach sieben Jahren nationalsozialistischer Herrschaft Österreich als eigenständiger Staat wiedergegründet.

1940 - SS-Chef Heinrich Himmler befiehlt, in Auschwitz im von Deutschen besetzten Polen ein Konzentrationslager zu errichten.

1840 - In London wird der Grundstein für den neogotischen Palast von Westminster gelegt, den Sitz des britischen Parlaments. Der Vorgängerbau war 1834 durch ein Feuer zerstört worden.

Geburtstage

1967 - König Willem-Alexander (58), niederländischer König seit 2013

1955 - Eric Schmidt (70), amerikanischer Manager und Informatiker, Vorstandschef bzw. Verwaltungsratschef von Google 2001-2015

1955 - Léa Linster (70), luxemburgische Sterneköchin, gewann als erste Frau 1989 den Bocuse d'Or

1950 - Christian Zacharias (75), deutscher Pianist und Dirigent, erlangte vor allem als Scarlatti-, Mozart- und Schubert-Interpret Weltruhm

Todestage

2013 - Jürgen Warnke, deutscher Politiker, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit 1982-1987 und 1989-1991, Bundesminister für Verkehr 1987-1989, geb. 1932