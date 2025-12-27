Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Dezember 2025

Namenstag Fabiola, Johannes, Rudger

Historische Daten

2024 - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier löst den Bundestag auf und setzt eine Neuwahl am 23. Februar 2025 an. Er reagiert damit auf das Aus der Ampel-Koalition im November und die verlorene Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag kurz vor Weihnachten.

2020 - In Deutschland beginnt offiziell die bisher größte Impfkampagne. Gegen das Coronavirus werden zuerst über 80-Jährige, Bewohner und Pflegekräfte von Heimen sowie besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert. Bereits am Vortag war ein Seniorenheim in Halberstadt in Sachsen-Anhalt mit ersten Impfungen vorgeprescht.

2000 - Der bis dahin längste Unterwasser-Straßentunnel Europas, der 7,86 Kilometer lange Bømlafjord-Tunnel, wird an der Westküste Norwegens für den Verkehr freigegeben.

2000 - Forschern an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore (US-Staat Maryland) gelingt es erstmals, Stammzellen in einem Labor herzustellen. Dies teilt die Universität mit.

1985 - Terroranschläge auf die Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al auf den Flughäfen von Rom und Wien fordern 20 Todesopfer und über 100 Verletzte: 16 Tote in Rom-Fiumicino und vier in Wien-Schwechat. Unter den Toten sind vier der sieben arabischen Terroristen; die Überlebenden bekennen sich zu der mit der PLO verfeindeten Organisation des extremistischen Palästinenserführers Abu Nidal.

Geburtstage

2007 - Julius Weckauf (18), deutscher Schauspieler ("Der Junge muss an die frische Luft")

1995 - Timothée Chalamet (30), französisch-amerikanischer Schauspieler ("Call Me by Your Name", "Dune")

1935 - Heinz Werner (90), deutscher Fußballtrainer (1. FC Union Berlin, FC Karl-Marx-Stadt)

1925 - Michel Piccoli, französischer Schauspieler ("Das große Fressen", "Die Spaziergängerin von Sans-Souci"), gest. 2020

Todestage

1950 - Max Beckmann, deutscher Maler und Grafiker, geb. 1884