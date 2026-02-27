Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Februar 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Februar 2026
Unsere Kühlschränke beherbergen eine florierende Mikrobenwelt. Tausende Bakterien-Arten tummeln sich zwischen Käse, Aufschnitt und Gemüsefach, wie Analysen enthüllen.
Sternzeichen als Entscheidungshilfe? Für viele ein beruhigendes Ritual. Doch was passiert, wenn rationale Überlegungen plötzlich von den Sternen verdrängt werden? Psychologie und Alltag im Check.
Forschern der Europäischen Südsternwarte ist es erstmals gelungen, ein detailliertes Bild vom Zentrum der Milchstraße anzufertigen. Die riesige Aufnahme bildet ein 650 Lichtjahre großes Areal der Milchstraße ab.
Forscher der Universität Tübingen haben untersucht, wie Cyanobakterien in den frühen Ozeanen der Erde vor 2,5 Milliarden Jahren dem Eisen-Stress standhielten und sich massenhaft vermehren konnten.