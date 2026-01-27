Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Januar 2026
Kleine Menschen haben es oft schwer, vor allem Männer. Einige entscheiden sich für eine kosmetische Beinverlängerung. Der Eingriff ist für die Patienten hart und nicht ohne Risiko. Unter Fachleuten ist er umstritten.
Schon vor 5500 Jahren verbreitete sich der Erreger der Syphilis unter Jägern und Sammlern in Amerika. Das zeigen neu entdeckte Überreste in Kolumbien. War Syphilis die erste globale Infektionskrankheit?
Beim Gedanken an psychiatrische Kliniken dürfte den meisten unheimlich zumute werden. Zu Recht? Fakt ist: Viele Vorstellungen sind falsch. Wie die stationäre Behandlung heute aussieht und wer dort Hilfe findet.