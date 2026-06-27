Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Juni 2026

Namenstag Cyrill, Heimo, Hemma

Historische Daten

2025 - Vier Monate nach dem Debakel bei der Bundestagswahl wählt die SPD ein neues Führungsduo: Vizekanzler Lars Klingbeil erhält beim Parteitag in Berlin knapp 65 Prozent der Stimmen, Arbeitsministerin Bärbel Bas 95 Prozent.

2006 - Der frühere Außenminister und langjährige Grünen-Politiker, Joschka Fischer, beendet im Alter von 58 Jahren seine Polit-Karriere mit einer kurzen Abschiedsrede in einer nicht-öffentlichen Sitzung der Fraktion.

1976 - Ein Palästinenser-Kommando entführt einen Air-France-Airbus nach Entebbe/Uganda und fordert die Freilassung von 53 Inhaftierten. In der Nacht zum 4. Juli werden die Geiseln vom israelischen Militär befreit.

1971 - Mit der Folge "Der Fall Lisa Murnau" geht die Krimireihe "Polizeiruf 110" im DDR-Fernsehen auf Sendung.

1941 - Angehörige eines deutschen Polizeibataillons sperren 800 Juden in die Synagoge von Bialystok und stecken das Gebäude in Brand. Insgesamt werden in der ostpolnischen Stadt an diesem Tag bis zu 2.000 Juden ermordet.

Geburtstage

1976 - Wagner Moura (50), brasilianischer Schauspieler und Regisseur (TV-Serie "Narcos"), für Hauptrolle im Film "The Secret Agent" (2025) bei den Golden Globes und in Cannes ausgezeichnet

1971 - Florian Simbeck (55), deutscher Komiker und Schauspieler (als "Stefan" Mitglied des Komiker-Duos Erkan & Stefan)

1966 - J. J. Abrams (60), amerikanischer Filmregisseur ("Star Wars: Das Erwachen der Macht", "Mission Impossible III", "Super 8") und -produzent

1961 - Wiglaf Droste, deutscher Journalist und Liedermacher, Satiriker (Buch: "Im Sparadies der Friseure. Eine kleine Sprachkritik."), Redakteur des Satiremagazins "Titanic" 1989-1991, gest. 2019

Todestage

2001 - Jack Lemmon, US-amerikanischer Schauspieler ("Ein seltsames Paar", "Das Mädchen Irma La Douce", "Das Apartment"), geb. 1925