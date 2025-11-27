Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. November 2025
Müll ist nicht nur Abfall, sondern auch eine Ressource – auch für Archäologen. So kann neolithischer Müll dazu beitragen, zu verstehen, wie sich die ersten Bauern Europas an eine sesshaftere Lebensweise anpassten.
Bettwanzen sind nervig und ekelig. Ihre Bisse jucken und hinterlassen hässliche rote Flecken. Doch für die Kriminalistik könnten sie von unschätzbaren Wert sein, wie Forscher nach jahrelangen Experimenten herausgefunden haben.
Ob ein Hund ängstlich, lernbegabt oder faul ist, hängt auch von seinen Genen ab. Dabei wird der Charakter des Vierbeiners teilweise von den gleichen Genvarianten geprägt wie bei uns Menschen.