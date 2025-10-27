Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Oktober 2025
Astronomen haben eine potenziell lebensfreundliche Welt in unserer Nachbarschaft entdeckt. Die Supererde Gliese 251c liegt nur 18 Lichtjahre entfernt und umkreist ihren Roten Zwergstern in der habitablen Zone.
Blutsauger auf dem Vormarsch: Weltweit breiten sich krankheitsübertragende Stechmücken immer schneller in neue Gebiete aus. Und erhöhen so das Risiko für Infektionen, wie eine neue Studie bestätigt.
Je mehr gewarnt wird, desto mehr verstärken sich manche Trends: Das gilt offenbar auch für das „Toad-Licking“, also das Lecken an Kröten, um einen Rausch zu erleben. Die Extrem-Ekel-Aktivität ist keine gute Idee. Wir erklären warum.