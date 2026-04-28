Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. April 2026

Namenstag Hugo, Pierre

Historische Daten

2025 - In Kanada gewinnt die liberale Partei von Premierminister Mark Carney die Parlamentswahl. Der Regierungschef will sich der aggressiven Politik von US-Präsident Donald Trump entschlossen entgegenstellen. Dieser hatte gedroht, Kanada als 51. Bundesstaat der USA zu annektieren.

2006 - Die Stiftung Deutsche Sporthilfe gibt in Berlin die Gründung einer "Hall of Fame des Deutschen Sports" bekannt.

2001 - Als erster Weltraumtourist startet der 60-jährige Amerikaner Dennis Tito mit zwei Kosmonauten vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All. Am 6. Mai kehrt er wohlbehalten zurück. Für seine Reise hatte Tito 20 Millionen Dollar gezahlt.

1976 - Der vierfache Kindermörder Jürgen Bartsch stirbt im Alter von 29 Jahren nach einem Narkosefehler auf dem Operationstisch. Er wollte sich freiwillig kastrieren lassen, um von seinem Tötungszwang befreit zu werden.

1951 - Die erste Bundesgartenschau wird in Hannover eröffnet.

Geburtstage

1956 - Martin Zeil (70), deutscher Politiker (FDP), bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident 2008-2013

1949 - Christian Neureuther (77), deutscher Skirennläufer, 1973-1979 sechs Weltcup-Siege im Slalom, 1980 Heirat mit Rosi Mittermaier

1941 - Ann-Margret (85), schwedisch-amerikanische Sängerin und Schauspielerin ("Die unteren Zehntausend", "Cincinnati Kid")

1926 - Harper Lee, amerikanische Schriftstellerin, Pulitzerpreis 1960 für ihren Roman "Wer die Nachtigall stört", gest. 2016

Todestage

2001 - Evelyn Künneke, deutsche Schauspielerin und Sängerin ("Winke, Winke"), Tochter des Berliner Operetten-Königs Eduard Künneke, geb. 1921