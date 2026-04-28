Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
27.04.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Ein Tropfen Lavendel aufs Kopfkissen, ein Hauch Orange in der Luft – ätherische Öle können weit mehr als nur angenehm riechen. Sie wirken über das Gehirn direkt auf Emotionen, Erinnerungen und körperliche Prozesse.