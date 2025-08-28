Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
27.08.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. August 2025
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. August 2025
Beunruhigende Nachrichten aus der Medizin: Auch gängige Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol können Antibiotika-Resistenzen bei Bakterien fördern, wie eine neue Studie enthüllt.