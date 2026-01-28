Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Januar 2026

Namenstag Britta, Irmund, Karl, Maura, Thomas

Historische Daten

2021 - Der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stephan Ernst, wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Oberlandesgericht Frankfurt stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

2006 - Beim Einsturz des Daches einer Messehalle während einer Brieftaubenschau im polnischen Kattowitz werden 65 Menschen getötet.

2001 - Papst Johannes Paul II. ernennt überraschend die beiden deutschen Bischöfe Karl Lehmann aus Mainz und Johannes Joachim Degenhardt aus Paderborn zu Kardinälen.

1986 - Die US-Raumfähre "Challenger" explodiert 73 Sekunden nach dem Start in Cape Canaveral. Alle sieben Astronauten kommen ums Leben.

1966 - Nach einem abgebrochenen Landeversuch in Bremen prallt eine Convair 440 Metropolitan der Lufthansa auf eine Wiese wenige hundert Meter hinter dem Flugplatz. Alle 46 Insassen sterben – unter ihnen die Schauspielerin Ada Tschechowa und sieben italienische Sportler. Die Ursache für das Unglück bleibt ungeklärt.

Geburtstage

1966 - Andrea Berg (60), deutsche Schlagersängerin (Album "Zwischen Himmel & Erde", Song "Du hast mich tausendmal belogen")

1956 - Peter Schilling (70), deutscher Sänger ("Major Tom")

1941 - Jochen Busse (85), deutscher Kabarettist, Komiker und Schauspieler (RTL-Comedy-Show "7 Tage, 7 Köpfe")

1941 - Peter Voß (85), deutscher Journalist und Rundfunkintendant, Intendant des Südwestfunks 1993-1998 und des nachfolgenden Südwestrundfunks 1998-2007

Todestage

2021 - Ernst Gottfried Mahrenholz, deutscher Jurist und Politiker, Richter am Bundesverfassungsgericht 1981-1994, geb. 1929