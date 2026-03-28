Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. März 2026

Namenstag Guntram, Gundelind

Historische Daten

2025 - Ein heftiges Erdbeben erschüttert Myanmar und benachbarte Regionen in Südostasien. Aus dem von einer Militärjunta autoritär regierten Krisenland dringen Informationen nur schwer nach außen. Einen Tag nach dem Beben werden mehr als 1.600 Tote gemeldet.

2021 - Mick Schumacher, Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, gibt im Alter von 22 Jahren in Bahrain sein Formel-1-Renndebüt. Im Haas-Rennwagen erreicht er den 16. Platz.

1996 - Der Brandenburger Landtag beschließt die Einführung des umstrittenen Unterrichtsfachs "Lebensgestaltung-Ethik-Religion". Kirchlichen Religionsunterricht soll es nur noch als freiwilliges Zusatzangebot geben.

1981 - In München wird die Neue Pinakothek wiedereröffnet. Der für 104,7 Millionen Mark errichtete Museumsneubau ist Nachfolger der 1853 eröffneten und 1944 ausgebombten Neuen Pinakothek.

1951 - In Ost-Berlin werden vier amerikanische Busse, die von einer Besichtigungsfahrt zurückkommen und den sowjetischen Sektor am Potsdamer Platz verlassen wollen, von Volkspolizisten beschossen.

Geburtstage

1986 - Lady Gaga (40), amerikanische Popsängerin und Schauspielerin ("Just Dance", Filme: "A Star Is Born", "House of Gucci")

1961 - Barbara Wussow (65), deutsche Schauspielerin ("Die Schwarzwaldklinik")

1936 - Amancio Ortega (90), spanischer Unternehmer, Eröffnung seines ersten Geschäfts der heutigen Modekette Zara 1975, Aufbau seines Modekonzerns Inditex

1936 - Veronika Fitz, deutsche Volksschauspielerin (Fernsehserien "Die Hausmeisterin", "Der Bulle von Tölz"), gest. 2020

Todestage

1941 - Virginia Woolf, britische Schriftstellerin ("Mrs. Dalloway", "Orlando"), geb. 1882