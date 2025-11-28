Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. November 2025
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. November 2025
Flugsaurier waren die größten fliegenden Lebewesen in der Erdgeschichte. Sie beherrschten schon vor 200 Millionen Jahre die Lüfte. Doch wer waren ihre Vorfahren? Forscher haben das Rätsel nun gelöst.
Der berühmte Urmensch Lucy hatte womöglich einen Nachbarn: Neu entdeckte Fossilien in Äthiopien haben Forscher in der These bestärkt, dass es damals noch andere Frühmenschen gab.
Müll ist nicht nur Abfall, sondern auch eine Ressource – auch für Archäologen. So kann neolithischer Müll dazu beitragen, zu verstehen, wie sich die ersten Bauern Europas an eine sesshaftere Lebensweise anpassten.
Bettwanzen sind nervig und ekelig. Ihre Bisse jucken und hinterlassen hässliche rote Flecken. Doch für die Kriminalistik könnten sie von unschätzbaren Wert sein, wie Forscher nach jahrelangen Experimenten herausgefunden haben.