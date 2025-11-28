Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. November 2025

Namenstag Berta, Gunther

Historische Daten

2010 - Die Internet-Plattform Wikileaks veröffentlicht rund 250.000 geheime Depeschen des US-Außenministeriums. Darin werden Politiker anderer Länder, auch aus Deutschland, teils negativ bewertet. Die Regierung in Washington verurteilt die Veröffentlichung der Dokumente scharf und bezeichnet sie als Gefahr für die nationale Sicherheit.

2000 - Als erster Deutscher wird der Fotograf Wolfgang Tillmans mit dem Turner-Preis ausgezeichnet, dem wichtigsten britischen Preis für moderne Kunst.

1995 - Die Bundesregierung beschließt die Entsendung von rund 4.000 deutschen Soldaten zur internationalen Friedenstruppe für Bosnien-Herzegowina. Es ist der bis dahin größte Auslandseinsatz in der 40-jährigen Geschichte der Bundeswehr.

1960 - Mit der Unabhängigkeit der Islamischen Republik Mauretanien endet die französische Herrschaft in West- und Zentralafrika.

1925 - In Dortmund wird die erste Westfalenhalle eröffnet. In nur sieben Monaten als Holzkonstruktion errichtet, bietet die damals größte Halle Europas 12.000 Zuschauern Platz und gilt schon bald als technisches Wunderwerk. Sie wird 1944 bei einem Bombenangriff vollständig zerstört.

Geburtstage

1970 - Édouard Philippe (55), französischer Politiker, Premierminister 2017-2020

1960 - John Galliano (65), britischer Modeschöpfer (Dior, Maison Margiela)

1950 - Ed Harris (75), amerikanischer Schauspieler ("Pollock", "Apollo 13", "The Rock")

1950 - Hans Fassnacht (75), deutscher Schwimmer, Europameister 1970, zwölffacher Deutscher Meister, zwei Weltrekorde (1969 und 1971)

Todestage

2010 - Leslie Nielsen, kanadisch-amerikanischer Schauspieler ("Die nackte Kanone"), geb. 1926