Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. August 2025

Namenstag Beatrix, Sabina, Theodora

Historische Daten

2020 - Bei Protesten gegen staatliche Corona-Schutzauflagen durchbrechen Demonstranten - darunter Reichsbürger, Rechtsextreme und Verschwörungsgläubige - die Absperrung vor dem Berliner Reichstag und stürmen vorübergehend auf die Treppe des Gebäudes, das nur von wenigen Polizisten bewacht wird.

2005 - Hurrikan "Katrina" wütet in den US-Bundesstaaten Louisiana, Mississippi, Florida, Georgia und Alabama. Mehr als 1.800 Menschen sterben. Die Touristenmetropole New Orleans wird fast komplett überflutet.

1985 - Ein 32-Jähriger erschießt bei einer Amokfahrt durch mehrere Karlsruher Vororte fünf Menschen; vier weitere werden zum Teil schwer verletzt. Ein Karlsruher Gericht weist ihn später in eine psychiatrische Klinik ein.

1935 - Königin Astrid von Belgien stirbt im Alter von 29 Jahren, als das von ihrem Mann gesteuerte Cabriolet am Vierwaldstättersee (Schweiz) von der Straße abkommt, einen Hang hinunterrast und an einem Baum zerschellt.

1885 - Die deutschen Konstrukteure Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach erhalten ein Patent für einen "Reitwagen mit Petroleummotor". Er gilt als weltweit erstes Motorrad.

Geburtstage

1973 - Thomas Tuchel (52), deutscher Fußballtrainer (englische Nationalmannschaft seit 2025, Bayern München 2023-2024, Borussia Dortmund 2015-2017), FIFA-Welttrainer des Jahres 2021

1962 - Jutta Kleinschmidt (63), deutsche Rallyefahrerin, Gewinnerin der Rallye Dakar 2001 als erste Frau

1958 - Michael Jackson, amerikanischer Popsänger ("Thriller", "Earth Song", "Bad"), gest. 2009

1915 - Ingrid Bergman, schwedische Schauspielerin ("Casablanca", "Stromboli", "Herbstsonate"), gest. 1982

Todestage

1960 - Vicki Baum, österreichisch-amerikanische Schriftstellerin ("Menschen im Hotel"), geb. 1888