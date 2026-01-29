Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Januar 2026
Auf der Sinai-Halbinsel haben Archäologen rund 5000 Jahre alte ägyptische Felsbilder und Inschriften entdeckt. Darunter ist eine der ältesten Szenen einer gewaltsamen Unterwerfung.
Trotz globaler Erwärmung erleben die USA einen schweren Wintersturm und extreme Kälte. Auch bei uns in Deutschland war es in den letzten Wochen schneereich und kalt. Was steckt dahinter?
Astronomen haben die Dunkle Materie so genau kartiert wie nie zuvor – und damit das verborgene Gerüst unseres Universums enthüllt. Denn die Dunkle Materie beeinflusst, wo Galaxien, Sterne und alle anderen kosmischen Strukturen entstehen.
In Griechenland haben Archäologen die ältesten Holzwerkzeuge der Welt entdeckt. Die rund 430.000 Jahre alten Holzutensilien belegen, dass Frühmenschen damals neben Steinen und Knochen auch Holz als Werkstoff einsetzten.