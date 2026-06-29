Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Juni 2026

Namenstag Beata, Gero, Peter, Paul

Historische Daten

2021 - Die Bundeswehr beendet ihren Afghanistan-Einsatz als Teil der Nato-Mission "Resolute Support". Im April hatte US-Präsident Joe Biden den Abzug seiner Truppen bis zum 11. September angekündigt. Sie verlassen das Land bereits am 31. August.

1986 - Durch ein 3:2 im Finale gegen die Bundesrepublik wird Argentinien in Mexiko-Stadt Fußballweltmeister.

1971 - Die dreiköpfige Besatzung des sowjetischen Raumschiffes "Sojus 11" stirbt bei der Rückkehr von den "Saljut"-Raumstation. Die Kosmonauten werden nach der Landung tot in ihrer Kapsel aufgefunden. Der Druckausgleich der Kapsel hatte versagt.

1956 - Der amerikanische Schriftsteller Arthur Miller und die Schauspielerin Marilyn Monroe heiraten.

1951 - Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., wird zusammen mit seinem Bruder Georg im Freisinger Dom zum Priester geweiht.

Geburtstage

1996 - Emilio Sakraya (30), deutscher Schauspieler ("Bibi & Tina", "4 Blocks", "Tribes of Europe") und Sänger

1951 - Don Rosa (75), amerikanischer Comiczeichner, bekannt für seine Disney-Comics

1951 - Ferdinand Dudenhöffer (75), deutscher Volkswirtschaftler und Automobilexperte

1946 - Gitte Hænning (80), dänische Schlager- und Jazzsängerin ("Ich will 'nen Cowboy als Mann", "So schön kann doch kein Mann sein")

Todestage

1831 - Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, preußischer Staatsmann und Reformer, geb. 1757