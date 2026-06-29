Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
28.06.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Erholung bleibt aus, Ängste engen ein oder innere Leere ist zum Dauerzustand geworden? Schränken psychische Leiden den Alltag ein, sollte man sich Hilfe holen. Über Warnzeichen und erste Schritte.
Es ist rekordverdächtig heiß in Deutschland. Und das Ende des Temperaturanstiegs ist noch nicht erreicht. Wie erklären, wie Sie sich vor den Folgen der Hitze schützen können und gesund durch die heißen Tage kommen.