Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. März 2026

Namenstag Helmut, Ludolf

Historische Daten

2006 - Die 18-jährige Lena Gercke gewinnt die erste Staffel von "Germany's next Topmodel" auf ProSieben.

2001 - Bundeskanzler Gerhard Schröder trifft in Washington zu seinem ersten Gespräch mit US-Präsident George W. Bush zusammen. Ein Hauptthema des Treffens ist der Klimaschutz. Schröder versucht ohne Erfolg, den US-Präsidenten zur Einhaltung des Kyoto-Klimaschutzabkommens zu bewegen.

1971 - Charles Manson wird im Zusammenhang mit der Ermordung der Schauspielerin Sharon Tate zum Tod verurteilt. Nach Abschaffung der Todesstrafe 1972 in Kalifornien verbüßt er eine lebenslange Haftstrafe.

1886 - Der Österreicher Wilhelm Steinitz gewinnt in New Orleans die erste offizielle Schachweltmeisterschaft.

1871 - Im Beisein von Königin Victoria wird in London die Royal Albert Hall eröffnet. Das runde Konzerthaus aus roten Ziegeln mit Terrakotta-Deko und einer Glaskuppel ist nach ihrem verstorbenen Ehemann Albert benannt.

Geburtstage

1976 - Jennifer Capriati (50), amerikanische Tennisspielerin, gewinnt drei Grand-Slam-Titel und im olympischen Finale gegen Steffi Graf die Goldmedaille in Barcelona 1992

1961 - Michael Winterbottom (65), britischer Regisseur, Silberner Bär der Berlinale für "The Road to Guantánamo" 2006, Goldener Bär für "In This World" 2003

1956 - Claus-Erich Boetzkes (70), deutscher Nachrichtensprecher (ARD-"Nachtmagazin", "Tagesschau")

1911 - Brigitte Horney, deutsche Schauspielerin ("Liebe, Tod und Teufel", TV-Serie "Das Erbe der Guldenburgs"), gest. 1988

Todestage

2025 - Richard Chamberlain, amerikanischer Schauspieler, Golden Globe 1984 für seine Hauptrolle in "Die Dornenvögel", geb. 1934