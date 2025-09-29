Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. September 2025
Honig ist nicht gleich Honig. Wie gesund Honig ist, hängt auch von Inhaltsstoffen ab. Und da wird beim Import-Honig kräftig gepanscht, wie die EU und Verbraucherschützer warnen.
Die digitale Rekonstruktion eines 1 Million Jahre alten Schädels könnte das bisherige Wissen über die menschliche Evolution auf den Kopf stellen. War Asien und nicht Afrika die Wiege der Menschheit?
Winzige Eisenoxid-Steinchen sind etwas ganz Besonderes. Mit ihrer Hilfe lassen sich nämlich die Kohlenstoffvorräte im Meer vor hunderten Millionen Jahren direkt messen. Forscher der ETH Zürich haben so Erstaunliches herausgefunden.