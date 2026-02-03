Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Februar 2026
Medizinische Ratschläge von Dummies: Impfgegner sind auch nach der Corona-Pandemie in sozialen Netzwerken unterwegs. Sie warnen vor angeblich schwersten Nebenwirkungen und sprechen von „Turbokrebs“. Wie belastbar sind diese Behauptungen?
Ohje! Plötzlich prangt ein fetter Pickel im Gesicht. Jetzt die Finger von ihm zu lassen, ist fast unmöglich. Warum das aber wichtig ist – vor allem, wenn der Pickel zwischen Oberlippe und Nase sitzt.
In Thüringen haben Paläontologen die ausgewürgten Nahrungsreste eines urzeitlichen Fleischfressers entdeckt. Dieses 290 Millionen Jahre alte „Gewölle“ liefert spannende Einblicke in den Speiseplan der damaligen Top-Prädatoren.