Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Juni 2026

Namenstag Karl, Klothilde, Morand

Historische Daten

2021 - Der Europäische Gerichtshof verurteilt Deutschland wegen zu schmutziger Luft in vielen Städten und verlangt Maßnahmen. Von 2010 bis 2016 seien die Stickoxid-Grenzwerte erheblich überschritten worden. Die Bundesrepublik habe damit EU-Recht gebrochen. Die Bundesregierung verweist auf bisherige Erfolge.

2011 - In Hamburg richten 1600 ungebetene Gäste schwere Verwüstungen rund um das Elternhaus einer 16-Jährigen an. Das Mädchen hatte auf Facebook zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen.

1961 - US-Präsident John F. Kennedy und der sowjetische Ministerpräsident und Parteichef Nikita Chruschtschow treffen in Wien zu einem zweitägigen Meinungsaustausch über Abrüstungsfragen und den Status West-Berlins zusammen.

1941 - Das Dorf Kandanos auf Kreta wird von deutschen Soldaten vollständig zerstört. Alle Einwohner, die nicht rechtzeitig fliehen konnten, werden ermordet. Ihre genaue Zahl ist unklar. 2024 bittet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kandanos die Menschen um Vergebung für die Kriegsverbrechen der Wehrmacht auf Kreta.

1941 - "Wilhelm Tell", Friedrich Schillers Drama um den Schweizer Nationalhelden, darf auf Anweisung aus dem Führerhauptquartier in Deutschland nicht mehr aufgeführt oder in der Schule behandelt werden. Adolf Hitler, der das Werk zuvor selbst zitiert hatte, sah darin nun eine Glorifizierung von Tyrannenmord und Freiheitskampf.

Geburtstage

1986 - Rafael Nadal (40), spanischer Tennisspieler, Wimbledon-Sieger 2008 und 2010

1976 - Julia von Heinz (50), deutsche Regisseurin ("Und morgen die ganze Welt")

1951 - Jill Biden (75), amerikanische Lehrerin und "First Lady" der USA 2021-2025, Ehefrau von Joe Biden seit 1977

1941 - Monika Maron (85), deutsche Schriftstellerin ("Flugasche", "Die Überläuferin", "Munin oder Chaos im Kopf")

Todestage

2016 - Muhammad Ali, amerikanischer Boxer, Olympiasieger im Halbschwergewicht 1960 in Rom, Weltmeister im Schwergewicht 1964, 1974 und 1978, geb. 1942