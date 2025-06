Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Juni 2025

Namenstag

Karl, Klothilde, Morand

Historische Daten

2000 - Der französische Meeresarchäologe Franck Goddio hat sechs Kilometer vor der ägyptischen Mittelmeerküste die Überreste der versunkenen Stadt Herakleion gefunden. Die Stadt sei bis zur Gründung Alexandrias die wichtigste Hafenstadt Ägyptens gewesen, teilt Goddio in Alexandria mit.

1995 - Im Seebad Heringsdorf auf der Insel Usedom wird die mit 508 Metern bis dahin längste Seebrücke Deutschlands eröffnet.

1965 - Die US-Raumkapsel "Gemini 4" startet ins All. Edward White bewegt sich als erster Amerikaner mittels einer Manövriereinheit außerhalb der Kapsel im All.

1955 - Die Außenminister der Montanunion beschließen in Messina (Italien) die Bildung eines Gemeinsamen Marktes und einer Europäischen Atomgemeinschaft. Am 25. März 1957 werden die "Römischen Verträge" unterzeichnet.

1740 - König Friedrich II. von Preußen erlässt kurz nach Regierungsantritt ein allgemeines Verbot der Folter. Davon ausgenommen bleiben bis 1754 Majestätsverbrechen, Landesverrat und Mord.

Geburtstage

1970 - Bettina Orlopp (55), deutsche Wirtschaftsmanagerin, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank seit 2024

1965 - Thomas Ohrner (60), deutscher Schauspieler (Fernsehserie "Timm Thaler") und TV-Moderator

1950 - Suzi Quatro (75), amerikanische Rocksängerin ("Can The Can", "If You Can't Give Me Love")

1925 - Tony Curtis, amerikanischer Filmschauspieler ("Manche mögen's heiß", "Spartacus"), gest. 2010

Todestage

1875 - Georges Bizet, französischer Komponist (Oper "Carmen"), geb. 1838