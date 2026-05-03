Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Mai 2026

Namenstag Jakob, Philipp

Historische Daten

2025 - Die Labor Party von Australiens Premierminister Anthony Albanese entscheidet die Parlamentswahl klar für sich. Der konservative Herausforderer Peter Dutton war wegen umstrittener Aussagen und seiner offensichtlichen Nähe zur Politik von US-Präsident Donald Trump ins Straucheln geraten.

2021 - Der amerikanische Multimilliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda verkünden ihre Trennung nach 27 Ehejahren. Anfang August wird das Paar geschieden. Die Arbeit in der gemeinsamen Stiftung möchte es fortsetzen.

1991 - Auf einer Unesco-Tagung in Windhuk (Namibia) fordern afrikanische Journalisten freie, unabhängige und pluralistische Medien auf dem afrikanischen Kontinent und in aller Welt. Der Jahrestag der Erklärung von Windhuk wird seit 1993 jährlich als Internationaler Tag der Pressefreiheit begangen.

1971 - Erich Honecker wird zum ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED bestimmt und löst damit den in die Kritik geratenen Walter Ulbricht ab.

996 - Der 24-jährige Brun von Kärnten, Urenkel Kaiser Ottos des Großen, wird in Rom zum Papst gewählt und nimmt den Namen Gregor V. an. Er gilt als erster deutscher Papst.

Geburtstage

1976 - Alexander Gerst (50), deutscher Astronaut und Geophysiker, 363 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS (2014 und 2018)

1966 - Katrin Göring-Eckardt (60), deutsche Politikerin und Theologin, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags 2005-2013 und 2021-2025, Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 2002-2005 und 2013-2021

1956 - Bernd Förster (70), deutscher Fußballspieler (VfB Stuttgart 1978-1986), 33 Länderspiele, Europameister 1980, Vizeweltmeister 1982

1951 - Christopher Cross (75), amerikanischer Sänger und Songschreiber, mehrfacher Grammy-Preisträger ("Ride Like the Wind", "Sailing")

Todestage

1981 - Wilhelmine Lübke, Gattin des früheren deutschen Bundespräsidenten Heinrich Lübke (Amtszeit 1959-1969), geb. 1885