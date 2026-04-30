Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
29.04.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Erstmals liegen EU-Berechnungen zufolge drei Jahre im Schnitt mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Es droht ein Überschreiten des Pariser Klimaziels in nicht allzu weiter Ferne.
Ärztepräsident Klaus Reinhardt warnt vor dramatischen Folgen für die Gesundheit von Kindern durch übermäßigen Zuckerkonsum. Er fordert höhere Abgaben. Aus der Politik gab es bereits Widerspruch.