Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. April 2026

Namenstag Hilda, Pius, Quirin, Wolfhard

Historische Daten

2011 - Der jüngste Sohn des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi, Saif al-Arab al-Gaddafi, ist nach Angaben eines libyschen Regierungssprechers bei einem Luftschlag der Nato in Tripolis getötet worden.

1991 - Der letzte Trabant rollt in Zwickau vom Band der Sachsenring Automobilwerke direkt ins Automobilmuseum der Stadt.

1986 - Im West-Berliner Grips-Theater hat "Linie 1" Premiere. Das Großstadtmusical über die Berliner U-Bahn-Abenteuer einer jungen Frau aus Westdeutschland zählt zu den bekanntesten Musicals in Deutschland und steht bis heute im Grips-Theater auf dem Programm.

1976 - Der 32-jährige DDR-Regimekritiker Michael Gartenschläger wird von einem Stasi-Sonderkommando erschossen, als er an der innerdeutschen Grenze vom Westen aus eine Selbstschussanlage abbauen wollte. Gartenschläger war 1971 nach zehn Jahren Haft in der DDR vom Westen freigekauft worden.

1916 - Deutschland und Österreich-Ungarn führen im Ersten Weltkrieg als weltweit erste Länder die Sommerzeit ein.

Geburtstage

1956 - Lars von Trier (70), dänischer Regisseur ("Dogville", "Breaking the Waves", "Dancer in the Dark")

1946 - König Carl XVI. Gustaf (80), schwedischer König seit 1973

1946 - Sven Nordqvist (80), schwedischer Schriftsteller, Illustrator und Architekt ("Pettersson und Findus")

1911 - Luise Rinser, deutsche Schriftstellerin ("Mitte des Lebens", "Daniela", "Mirjam"), Kandidatin für das Bundespräsidentenamt 1984 (von den Grünen nominiert), gest. 2002

Todestage

2006 - Paul Spiegel, deutscher Unternehmer, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland 2000-2006, geb. 1937