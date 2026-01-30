Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Januar 2026
70 Prozent der Böden in Europa sind mit Pflanzenschutzmittel belastet. Die Auswirkungen auf das Bodenleben sind erheblich, da Pflanzenschutzmittel verschiedene nützliche Bodenorganismen beeinträchtigen.
Medizinische Ratschläge von Dummies: Impfgegner sind auch nach der Corona-Pandemie in sozialen Netzwerken unterwegs. Sie warnen vor angeblich schwersten Nebenwirkungen und sprechen von „Turbokrebs“. Wie belastbar sind diese Behauptungen?
Auf der Sinai-Halbinsel haben Archäologen rund 5000 Jahre alte ägyptische Felsbilder und Inschriften entdeckt. Darunter ist eine der ältesten Szenen einer gewaltsamen Unterwerfung.