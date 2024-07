Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Juli 2024

Namenstag

Beatrix, Hadebrand, Ingeborg

Historische Daten

2014 - Auf der berühmten Seebrücke im südenglischen Eastbourne bricht ein Feuer aus. Die Flammen zerstören rund ein Drittel der im Jahr 1870 auf Holzpfählen erbauten Brücke.

2009 - Bei einem Bombenanschlag werden auf der spanischen Ferieninsel Mallorca zwei Polizeibeamte getötet. Die baskische Terror-Organisation ETA bekennt sich später zu dem Anschlag.

2004 - Der Bundesgerichtshof urteilt, dass Renovierungspflichten für Mieter unwirksam sind, wenn sie einen starren Fristenplan ohne Rücksicht auf den Zustand der Wohnung vorsehen.

2004 - Ein 25-jähriger Krankenpfleger gesteht die Tötung von zehn schwerstkranken Patienten durch Beruhigungs- und Narkose-Injektionen in einer Sonthofener Klinik (Allgäu). Nach seiner Aussage habe er das Leid der "dahinsiechenden Menschen" nicht mehr ertragen können.

1989 - Der Oberste Sowjet (Parlament) von Lettland verabschiedet eine Deklaration über die staatliche Souveränität der Republik.

Geburtstage

1974 - Hilary Swank (50), amerikanische Schauspielerin, Oscars für "Boys Don´t Cry" (2000) und "Million Dollar Baby" (2005)

1964 - Jürgen Klinsmann (60), deutscher Fußballspieler (Weltmeister 1990, Europameister 1996) und Fußballtrainer, Bundestrainer 2004-2006

1944 - Jimmy Cliff (80), jamaikanischer Reggae-Musiker ("Vietnam", "You Can Get It If You Really Want", "The Harder They Come", spielte auch die Hauptrolle im gleichnamigen Film)

Todestage

2009 - Peter Zadek, deutscher Regisseur und Intendant, Intendant beim Berliner Ensemble 1992-1995 und am Hamburger Schauspielhaus 1985-1989, geb. 1926

2004 - Wolfgang Ullmann, deutscher evangelischer Theologe und Politiker, DDR-Bürgerrechtler, Mitbegründer der Bürgerbewegung "Demokratie Jetzt", geb. 1929