Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Juni 2026

Namenstag Bertram, Donatus, Erentrud, Otto, Theobald

Historische Daten

2011 - Der Bundestag beschließt mit einer parteiübergreifenden Mehrheit von 513 Ja-Stimmen den endgültigen Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie bis 2022 – als erste große Industrienation weltweit. Als Konsequenz aus der Reaktorkatastrophe von Fukushima werden acht Atomkraftwerke sofort stillgelegt und die restlichen neun schrittweise abgeschaltet;

2006 - Mit ihrem Ja zur Föderalismusreform beschließen Union und SPD im Bundestag die umfassendste Verfassungsänderung seit Bestehen der Bundesrepublik. Die rund zwei Dutzend Grundgesetzänderungen regeln die Zuständigkeiten von Bund und Ländern neu.

1996 - Deutschland gewinnt die Fußball-Europameisterschaft in London mit 2:1 gegen Tschechien durch ein "Golden Goal" von Oliver Bierhoff. Nach der - inzwischen abgeschafften - "Golden Goal"-Regelung wird die Verlängerung eines Spiels nach dem ersten Tor beendet.

1981 - Die ARD strahlt die erste Folge der amerikanischen TV-Serie "Dallas" aus.

1936 - Margaret Mitchells Südstaaten-Epos "Gone with the Wind" (deutsch: "Vom Winde verweht") erscheint in den USA. Der Weltbestseller wird später mit Vivien Leigh und Clark Gable verfilmt.

Geburtstage

1966 - Mike Tyson (60), amerikanischer Boxer, jüngster Box-Weltmeister aller Klassen 1986

1951 - Stanley Clarke (75), amerikanischer Jazzmusiker ("Journey To Love", "Modern Man")

1941 - Otto Sander, deutscher Schauspieler ("Das Boot", "Der Mann im Pyjama", "Der Himmel über Berlin"), gest. 2013

1926 - Peter Alexander, österreichischer Sänger ("Die kleine Kneipe"), Schauspieler ("Charleys Tante") und Showmaster ("Die Peter-Alexander-Show"), gest. 2011

Todestage

2006 - Robert Gernhardt, deutscher Schriftsteller, Satiriker und Karikaturist, bekanntgeworden durch seine Mitarbeit für die Satire-Magazine "Pardon" und "Titanic", geb. 1937