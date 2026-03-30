Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Ein fossiler Unterkiefer aus dem Nordosten Ägyptens wirft ein neues Licht auf die Herkunft der Menschenaffen – und damit auch auf unsere eigenen Wurzeln, die 17 bis 18 Millionen Jahre zurückgehen. Ist er der letzte gemeinsame Vorfahre der heutigen Primaten?
Gejagt, getötet und zerlegt von Neandertalern: Forscher haben einen fossilen Elefanten-Fund aus dem Jahr 1948 im niedersächsischen Lehringen noch einmal genauer untersucht und sind zu spannenden Ergebnissen gekommen.
Wer war der letzte gemeinsame Vorfahre aller Menschenaffen – also von uns Menschen. Wo und wann lebte er? Welche fossilen Funde zeugen von ihm? Was sagt die paläoanthropologische Forschung? Und warum spielt die Universität Tübingen dabei eine bedeutende Rolle? Eine Spurensuche.
Regelmäßiges Ejakulieren dient nicht nur dem Stressabbau und mindert das Prostatakrebs-Risiko, sondern erhöht auch die Fruchtbarkeit von Männern. Längere sexuelle Abstinenz beeinträchtigt dagegen die Spermienqualität. Kinderwunschprogramme sollten dies stärker berücksichtigen, raten Forscher.