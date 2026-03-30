Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. März 2026

Namenstag Leonardo

Historische Daten

2021 - Beflügelt von Hoffnungen auf einen globalen Konjunkturaufschwung und eine Eindämmung der Corona-Pandemie knackt der Dax erstmals die Marke von 15.000 Punkten.

2006 - Die Lehrer der Berliner Rütli-Schule richten einen dramatischen Hilferuf an den Senat. Die Lage in der Hauptschule sei geprägt von Zerstörung, Gewalt und menschenverachtendem Verhalten auch gegenüber Lehrern.

1981 - US-Präsident Ronald Reagan wird vor einem Hotel in Washington niedergeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt.

1971 - Jerry Baldwin, Zev Siegl und Gordon Bowker eröffnen in Seattle (US-Bundesstaat Washington) das erste Starbucks-Café.

1856 - Der Frieden von Paris beendet den verlustreichen Krimkrieg zwischen Russland und den Siegern Großbritannien, Frankreich, Sardinien und dem Osmanischen Reich.

Geburtstage

1968 - Céline Dion (58), kanadische Sängerin ("My Heart Will Go On"), siegt für die Schweiz beim Eurovision Song Contest (ESC) 1988

1951 - Wolfgang Niedecken (75), deutscher Sänger, Rockmusiker und Maler, Sänger der Rockgruppe BAP

1938 - Klaus Schwab (88), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos

1926 - Ingvar Kamprad, schwedischer Unternehmer, Gründer des Unternehmens Ikea 1943, gest. 2018

Todestage

1986 - James Cagney, amerikanischer Schauspieler ("Yankee Doodle Dandy", "Eins, zwei, drei"), geb. 1899