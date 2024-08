Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. August 2024

Namenstag

Paulin, Raimund

Historische Daten

2022 - Die Hamburger Band Fettes Brot ("Jein", "Schwule Mädchen") kündigt ihre Trennung an. 2023 findet die Abschiedstournee statt.

2019 - Im Berliner Zoo werden zwei Panda-Babys geboren. Es ist die erste Panda-Geburt in Deutschland. Panda-Mutter Meng Meng und der Vater sind Leihgaben Chinas.

2009 - Nach sechs Jahrzehnten Trennung nehmen China und Taiwan erstmals auch Linienflüge zwischen Festlandchina und der von Peking als abtrünnige Provinz betrachteten Inselrepublik auf. Bisher waren nur Charterflüge erlaubt.

2004 - Bei einer U-Bahn-Station in Moskau sprengt sich eine Tschetschenin in die Luft: Elf Menschen sterben. Wie beim Attentat auf zwei russische Flugzeuge in der Woche zuvor bekennen sich "Islambuli-Brigaden" zur Tat.

1994 - 49 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs werden die letzten russischen Soldaten in Berlin feierlich verabschiedet.

Geburtstage

1974 - Andrej Medwedew (50), ukrainischer Tennisspieler, mehrfacher Sieger des ATP-Turniers am Hamburger Rothenbaum

1949 - Richard Gere (75), amerikanischer Schauspieler ("Pretty Woman", "Ein Mann für gewisse Stunden")

1929 - Germaine Damar (95), luxemburgische Filmschauspielerin und Tänzerin ("Die Beine von Dolores")

1924 - Harry Meyen, deutscher Schauspieler ("Des Teufels General"), 1966-1975 mit Romy Schneider verheiratet, gest. 1979

Todestage

1864 - Ferdinand Lassalle, deutscher Schriftsteller und Politiker, als Gründer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) 1863 gilt er als einer der Gründerväter der deutschen Sozialdemokratie, gestorben an den Folgen eines Duells, geb. 1825