Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
30.03.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Im Pazifik könnte sich erneut ein starker El Niño anbahnen – nur drei Jahre nach dem letzten Auftreten dieses aufheizenden Klimaphänomens. Indizien dafür sind erste Wind-Anomalien und eine massive Erwärmung der tieferen Wasserschichten.