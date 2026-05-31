Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Mai 2026

Namenstag Hiltrud, Petronilla

Historische Daten

2021 - Vor dem Hintergrund eines massiven Geburtenrückgangs und der schnellen Überalterung der Gesellschaft beschließt die Kommunistischen Partei Chinas eine Lockerung der Geburtenpolitik und erlaubt Paaren künftig drei Kinder.

1996 - Erstmals legen Bundeswehrsoldaten in der Hauptstadt Berlin ein öffentliches Gelöbnis ab.

1911 - Im Hafen von Belfast läuft der Luxusliner "Titanic" vom Stapel.

1846 - Im Vogtland wird der Grundstein für die Göltzschtalbrücke gelegt. Sie ist Teil der ersten Eisenbahnverbindung zwischen Sachsen und Bayern und gilt heute als größte Ziegelsteinbrücke der Welt.

1811 - Jahrzehnte vor den erfolgreichen Gleitflügen Otto Lilienthals versucht Albrecht Ludwig Berblinger, sich vor den Augen der Ulmer mit einem selbstgebauten Flugapparat in die Lüfte zu schwingen. Statt über die Donau zu fliegen, landet er im Fluss. "Der Schneider von Ulm" wird zum Gespött der Stadt.

Geburtstage

1976 - Colin Farrell (50), irischer Schauspieler ("The Banshees of Inisherin", "Brügge sehen… und sterben?", "Alexander")

1966 - Frank Goosen (60), deutscher Kabarettist und Schriftsteller (Buch "Raketenmänner")

1941 - Karin Tietze-Ludwig (85), deutsche Fernsehmoderatorin, Moderation der Ziehung der Lotto-Zahlen in der ARD 1967-1998

1926 - James Krüss, deutscher Kinderbuchautor ("Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen", "James' Tierleben"), gest. 1997

Todestage

2016 - Rupert Neudeck, deutscher Journalist, Gründer und Vorsitzender des Komitee Cap Anamur/Deutsche Notärzte 1982-2002, geb. 1939