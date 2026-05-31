Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
30.05.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Ist unsere Vorstellung von der Völkerwanderung in der Antike falsch? Statt Invasionen germanischer Stämme ereignete sich offenkundig eine langsame Durchmischung der Bevölkerung im heutigen Süddeutschland. Das zeigen genetische Untersuchungen.