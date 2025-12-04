Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Dezember 2025
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Dezember 2025
Wie viele Gebäude gibt es auf der Erde? Und wie groß sind sie? Diese Fragen beantwortet nun die erste hochauflösende 3D-Karte aller Gebäude weltweit – der „GlobalBuildingAtlas“.
Häufig sind monatelang gar keine Sonnenflecken zu sehen. Derzeit aber erscheinen viele gleichzeitig. Dahinter verbirgt sich ein wiederkehrendes Phänomen, das in diesem Dezember besonders stark ausgeprägt ist.
Vor allem bei Kindern und Jugendlichen läuft das Problem der Fettleibigkeit aus dem Ruder. Die Veranlagung zur Adipositas wird schon in der Schwangerschaft gelegt. Wir erklären, welche Rolle dabei die Gerüche von fettigem Essen spielen.