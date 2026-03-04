Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. März 2026

Namenstag Kasimir, Rupert

Historische Daten

2025 - Union und SPD einigen sich bei ihrer Regierungssondierung auf ein historisches Finanzpaket: Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll für Verteidigungsausgaben gelockert werden. Mit einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro soll zudem die Instandsetzung der Infrastruktur finanziert werden. Die entsprechenden Beschlüsse wird noch der alte Bundestag fassen.

2001 - Bei einer Volksabstimmung in der Schweiz stimmen 76,7 Prozent der Wähler gegen die Forderung einer Bürgerinitiative, EU-Beitrittsverhandlungen aufzunehmen.

1996 - Erstmals spricht der Bundesgerichtshof einen ehemaligen Offizier der DDR-Grenztruppen wegen Totschlags an einem Flüchtling schuldig.

1966 - John Lennons Bemerkung, die Beatles seien inzwischen populärer als Jesus, führt in den USA zu einem Sturm der Entrüstung. Es folgen Plattenverbrennungen und Todesdrohungen, Radiosender bestreiken die Beatles. John Lennon muss sich entschuldigen.

1386 - Der litauische Großfürst Jogaila wird in Krakau als Wladyslaw II. Jagiello zum polnischen König gekrönt. Zuvor war er zum Christentum übergetreten. Er begründet damit die mehr als 400 Jahre dauernde Union der beiden Länder.

Geburtstage

1996 - Daniela Maier (30), deutsche Freestyle-Skifahrerin, erstes deutsches Olympia-Gold im Ski Cross 2026

1951 - Chris Rea, britischer Popmusiker und Sänger ("On The Beach", "Driving Home for Christmas"), gest. 2025

1951 - Edelgard Bulmahn (75), deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerin für Bildung und Forschung 1998-2005

1941 - Adrian Lyne (85), englischer Filmregisseur ("Eine verhängnisvolle Affäre", "Ein unmoralisches Angebot")

Todestage

1916 - Franz Marc, deutscher Maler und Grafiker, Mitbegründer der Künstlergemeinschaft "Blauer Reiter" 1911, geb. 1880