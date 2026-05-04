Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Unheimliche Stimmung in alten Häusern hat weniger mit Fantasie als mit Physik zu tun. Forschern zufolge kann Infraschall aus alten Heizungsrohren oder Lüftungen Stressreaktionen auslösen. Das könnte erklären, warum wir uns in dunklen Kellern und Fluren so oft gruseln.
Eine Höhle auf der Nordinsel Neuseelands hat sich als einzigartiges Refugium einer vergangenen Welt entpuppt. Die Fossilien in der Höhle sind rund eine Million Jahre alt.
Ein unscheinbarer Erdgraben nahe der Saale entpuppt sich als außergewöhnliches Fenster in die Lebenswelt der ersten Bauern Mitteldeutschlands. Bei Alsleben im Salzlandkreis haben Archäologen Überreste von mindestens zwölf Bibern entdeckt – rund 7000 Jahre alt.