Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Mai 2025

Namenstag

Florian, Guido

Historische Daten

2020 - Das Landgericht Duisburg stellt den Loveparade-Prozess wegen geringer Schuld der verbliebenen Angeklagten ohne Urteil ein. Im Juli 2010 waren in Duisburg 21 Menschen zu Tode getrampelt worden.

2000 - Der als Liebesbrief getarnte Computer-Virus "I love you" verbreitet sich über die E-Mail-Programme des Software-Herstellers Microsoft und richtet weltweit Schäden in Milliardenhöhe an.

1995 - In Berlin eröffnet das mit 1.125 Zimmern bis dahin größte Hotel Deutschlands, das Estrel Residence & Congress Hotel in Neukölln.

1970 - An der Universität von Kent im US-Bundesstaat Ohio eröffnen Nationalgardisten das Feuer auf Studenten, die auf dem Campus gegen den Vietnamkrieg demonstrieren. Vier Menschen werden getötet und neun weitere verletzt.

1965 - Für seine Kriegsberichterstattung aus Vietnam erhält der Associated-Press-Fotograf Horst Faas als erster Deutscher den Pulitzer-Preis für das beste Pressefoto.

Geburtstage

1960 - Werner Faymann (65), österreichischer Politiker, Bundeskanzler 2008-2016

1959 - Inger Nilsson (66), schwedische Schauspielerin, wurde als "Pippi Langstrumpf" zum Kinderstar

1930 - Katherine Jackson (95), Mutter von Michael Jackson, Autobiografie "My Family, The Jacksons"

1925 - Heinz Eckner, deutscher Komiker und Schauspieler (TV-Shows "Rudi Carrell Show", "Am laufenden Band"), gest. 2012

Todestage

1980 - Josip Broz Tito, jugoslawischer Politiker, Staatspräsident 1953-1980, geb. 1892