Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
04.04.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. April 2026
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Der Erdkern ist das größte Wasserstoff-Reservoir unseres Planeten: Er enthält mehr Wasserstoff als der Erdmantel und alle Ozeane zusammen, wie ein Hochdruck-Experiment bestätigt.