Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. August 2024

Namenstag

Oswald

Historische Daten

2014 - Die Deutsche Bahn beginnt mit dem Aushub für den umstrittenen Tiefbahnhof Stuttgart 21. Der bestehende Kopfbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt soll unterirdisch zum Durchgangsbahnhof umgebaut werden.

1994 - In Havanna (Kuba) kommt es zu den schwersten regierungsfeindlichen Unruhen seit der Machtübernahme von Fidel Castro 1959.

1914 - Die erste elektrische Verkehrsampel wird in Cleveland (Ohio/USA) in Betrieb genommen.

1904 - Georg Zacharias schwimmt in Berlin den ersten offiziellen Weltrekord über 500 Meter Brust in 8:30,6 Minuten.

1884 - In New York wird auf Bedloe's Island der Grundstein für das Podest der Freiheitsstatue gelegt. 1956 wird die Insel in Liberty Island umbenannt.

Geburtstage

2004 - Gavi (20), spanischer Fußballspieler (FC Barcelona)

1984 - Helene Fischer (40), deutsche Schlagersängerin ("Atemlos")

1934 - Giovanni Anselmo, italienischer Künstler, Vertreter der Arte Povera, gest. 2023

Todestage

2019 - Toni Morrison, amerikanische Schriftstellerin ("Jazz"), Literatur-Nobelpreis 1993, geb. 1931

1984 - Richard Burton, britischer Schauspieler ("Wer hat Angst vor Virginia Woolf", "Blick zurück im Zorn"), geb. 1925