Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. März 2026

Namenstag Dietmar, Oliva

Historische Daten

1981 - 141 Besucher des selbstverwalteten Nürnberger Jugendzentrums "Komm" werden von der Polizei nach einer Hausbesetzer-Demonstration mit zerbrochenen Fensterscheiben verhaftet und tagelang festgesetzt. Die Massenverhaftung wird zum Justizskandal, da kaum einem der Jugendlichen auch nur die Teilnahme an der Demonstration nachgewiesen werden kann.

1966 - Udo Jürgens holt mit "Merci, Chérie" in seinem dritten Anlauf den Grand Prix Eurovision de la Chanson nach Österreich. Der Siegertitel wird ein Welthit mit Top-Positionen in mehr als 20 Ländern.

1946 - Winston Churchill (britischer Premierminister 1940-1945 und 1951-1955) prägt den Begriff "Eiserner Vorhang" für die politische Teilung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.

1931 - Das Theaterstück "Der Hauptmann von Köpenick" von Carl Zuckmayer wird in Berlin uraufgeführt.

1876 - In Mailand erscheint die erste Ausgabe des "Corriere della Sera", heute eine der meistgelesenen Tageszeitungen Italiens.

Geburtstage

1996 - Nicole Billa (30), österreichische Fußballspielerin, Fußballerin des Jahres in Deutschland 2021 und in Österreich 2019, 2021

1991 - Daniil Trifonov (35), russischer Pianist

1986 - Robert Förstemann (40), deutscher Bahnradsportler, Weltmeister 2010 und Olympia-Dritter 2012 im Teamsprint

1871 - Rosa Luxemburg, deutsche Politikerin, Mitbegründerin des Spartakusbundes 1916 und der KPD 1918/19, von Freikorpsoffizieren 1919 ermordet

Todestage

1981 - Paul Hörbiger, österreichischer Volksschauspieler, mehr als 200 Filme ("Fiakerlied", "Kaiserwalzer", "Wiener G'schichten"), geb. 1894