Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Mai 2026

Namenstag Angelus, Gotthard

Historische Daten

2016 - London wählt zum ersten Mal einen muslimischen Bürgermeister: Der Labour-Politiker Sadiq Khan setzt sich mit deutlichem Vorsprung gegen seinen konservativen Rivalen Zac Goldsmith durch.

1996 - Die Fusion der Länder Berlin und Brandenburg scheitert, weil sich 62,7 Prozent der abstimmungsberechtigten Brandenburger bei einer Volksabstimmung dagegen aussprechen.

1991 - Die SED-Nachfolgepartei PDS bekennt sich auf ihrem Programmkongress zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.

1966 - Als erste deutsche Fußball-Mannschaft gewinnt Borussia Dortmund in Glasgow den Europacup der Pokalsieger mit einem 2:1-Sieg über den FC Liverpool.

1961 - Der Astronaut Alan Shepard fliegt an Bord einer "Mercury"-Raumkapsel als erster Amerikaner ins All.

Geburtstage

1976 - Juan Pablo Sorín (50), argentinischer Fußballspieler (Hamburger SV 2006-2008, Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM 2006 in Deutschland)

1964 - Heike Henkel (62), deutsche Leichtathletin, Olympiasiegerin im Hochsprung in Barcelona 1992, Weltleichtathletin des Jahres 1991

1946 - Gerhard Schmid (80), deutscher Politiker (SPD), Vizepräsident des Europäischen Parlaments 1999-2004

1946 - Rainer Trampert (80), deutscher Politiker und Publizist, Mitbegründer der Partei Die Grünen, Vorstandssprecher 1982-1987, Austritt 1990

Todestage

1944 - Bertha Benz, deutsche Automobilpionierin, Ehefrau von Carl Benz und Miterfinderin des Benz-Motorwagens, geb. 1849