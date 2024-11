Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. November 2024

Namenstag

Berthild, Emmerich

Historische Daten

2023 - Die Erdgasspeicher in Deutschland erreichen die 100-Prozent-Marke. Der europäische Gasspeicherverband GIE registriert 100,03 Prozent. Das entspricht etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten.

2019 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt Hartz-IV-Sanktionen teilweise für rechtswidrig. Bei Verstößen dürfen Leistungen nur maximal um 30 Prozent gekürzt werden.

2004 - Der 3. Oktober bleibt gesetzlicher Feiertag. Die Bundesregierung nimmt ihre Pläne zurück, den Einheitsfeiertag zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums auf einen Sonntag zu legen.

1994 - Der 45 Jahre alte Amerikaner George Foreman schreibt Box-Geschichte. Mit einem K.-o.-Sieg über Titelverteidiger Michael Moorer wird er neuer Schwergewichts-Weltmeister und bis dahin ältester Champion aller Zeiten.

1949 - Die SED-Führung beschließt, dass "Auferstanden aus Ruinen" die Nationalhymne der DDR werden soll. Die Melodie stammt von Hanns Eisler, den Text verfasste Johannes R. Becher.

Geburtstage

1979 - Patrick Owomoyela (45), deutscher Fußballspieler (Werder Bremen 2005-2008, Borussia Dortmund 2008-2013)

1959 - Bryan Adams (65), kanadischer Rocksänger ("Summer of '69", "Have You Ever Really Loved a Woman?")

1949 - Ulla Unseld-Berkéwicz (75), deutsche Schriftstellerin und Verlegerin, "Engel sind schwarz und weiß", Geschäftsführerin des Suhrkamp-Verlags 2003-2015

1921 - Margot Friedländer (103), deutsche Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin und Autorin

Todestage

1989 - Vladimir Horowitz, amerikanischer Pianist, geboren in der damals russischen Ukraine, erste internationale Erfolge 1925 in Deutschland, US-Debüt 1928 mit den New Yorker Philharmonikern, geb. 1903