04.09.2025 - 03:00 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. September 2025
Forscher haben eine überraschende Entdeckung gemacht: Der Kern der Erde dreht sich seit einigen Jahren zunehmend langsamer als die Erdoberfläche. Was bedeutet das? Und welche Folgen könnte dies haben?