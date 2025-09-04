Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. September 2025

Namenstag Maria Theresia, Roswitha

Historische Daten

1995 - Ungeachtet weltweiter Proteste zündet Frankreich einen atomaren Sprengsatz unter dem Mururoa-Atoll im Südpazifik. Präsident Jacques Chirac hatte kurz nach seinem Amtsantritt acht "letzte" Atomtests bis 1996 angekündigt.

1990 - Der Bundesgerichtshof veröffentlicht ein Grundsatzurteil, das den sogenannten genetischen Fingerabdruck zur Aufklärung schwerer Verbrechen als Beweismittel zulässt.

1980 - Der Straßentunnel durch den Sankt Gotthard (Schweiz) mit einer Länge von 16,3 Kilometern geht in Betrieb.

1970 - Der in der Formel-1-WM führende Jochen Rindt verunglückt beim Training zum Großen Preis von Italien in Monza tödlich und wird später posthum zum Weltmeister erklärt. Der gebürtige Mainzer startete für Österreich.

1905 - Der Friede von Portsmouth (US-Bundesstaat New Hampshire) beendet den Russisch-Japanischen Krieg. Russland muss Japan als fernöstliche Großmacht anerkennen.

Geburtstage

1945 - Al Stewart (80), britischer Sänger und Songschreiber ("Year Of The Cat", "Time Passages")

1940 - Klaus Zehelein (85), deutscher Theaterleiter, Opernregisseur und Dramaturg, Opernintendant in Stuttgart 1991-2006

1935 - Dieter Hallervorden (90), deutscher Schauspieler ("Honig im Kopf") und Kabarettist, gründet 1960 in West-Berlin die Kabarettbühne "Die Wühlmäuse", TV-Sendung "Nonstop Nonsens"

1875 - Carl Froelich, deutscher Filmregisseur ("Wenn wir alle Englein wären", "Das Herz der Königin"), gest. 1953

Todestage

1990 - Beppo Brem, deutscher Volksschauspieler (Fernsehserie "Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger"), geb. 1906